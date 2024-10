Scaglia pietre contro i carabinieri per evitare il controllo: preso a Rosolini

La notte di martedì, a Rosolini, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un marocchino di 26 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, bracciante agricolo, gravato da precedenti di polizia per rapina, furto, ricettazione e resistenza, aveva tentato di darsi alla fuga durante un controllo dei Carabinieri intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che lo avevano notato mentre si aggirava nel centro abitato, tra le auto in sosta, con delle pietre in mano.

Raggiunto ha cercato di opporre resistenza lanciando le pietre che aveva con sé contro i Carabinieri ma è stato bloccato e tratto in arrestato.