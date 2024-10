Democrazia partecipata, a Catania hanno votato 3.516 cittadini

A Catania, al termine delle operazioni di voto, alle 23.59 di ieri sera, 3.516 cittadini hanno votato la scelta del progetto da realizzare con la procedura 'Democrazia Partecipata 2024'. Lo rende noto il Comune. Di essi 3.474 hanno espresso la preferenza in modalità on - line e 42 lo hanno fatto recandosi nel seggio elettorale dell'Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Duomo. Domani, giovedì 17 Ottobre 2024, alle 10 nella sede dell'Urp del Municipio in una seduta aperta al pubblico sarà effettuato lo scrutinio delle preferenze dei singoli progetti e sarà resa nota la graduatoria definitiva.