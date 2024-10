Ragusa, al centro culturale Mimì Arezzo avviato il progetto "Crescere Insieme"

Si è tenuto lunedì 14, nella sala conferenze del Centro Culturale Mimì Arezzo di Ragusa, con il patrocinio del Comune, l’evento di lancio del Progetto “Crescere Insieme” destinato in particolare ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, ma anche alle scuole e alle famiglie, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.

L’A.T.S. di progetto, composta da UISP COMITATO TERRITORIALE IBLEI, ente capofila, e i partner Soc. Coop. INPRIMIS FORMAZIONE, Oasi Don Bosco Soc. Coop. Sociale ONLUS, Villaggio del Magnificat Soc. Coop. Sociale, Comune di Portopalo di Capo Passero, si propone di affrontare le difficoltà formative, scolastiche e sociali di minori in età compresa tra 11 e 17 anni attraverso la costruzione in maniera partecipata di reti territoriali con i comuni delle province di Ragusa e Siracusa, il coinvolgimento delle scuole e il contatto diretto dei ragazzi e delle loro famiglie.