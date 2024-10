Alla Reggina non riesce la rimonta sull'Acireale: il recupero finisce 1 - 1

L'Acireale riesce a fare il risultato nel recupero del secondo tempo della gara contro i padroni di casa della Reggina.La partita era stata sospesa per un infortunio all'arbitro. Glia amaranto partivano con lo svantaggio dello 0 - 1 e sono riusciti soltanto a pareggiare alla fine dei 90 minuti. I padroni di casa hanno giocato al di sotto delle proprie potenzialità. Il primo tiro in porta arriva al 41' con Girasole autore del gol, che sfrutta al meglio un calcio d'angolo. Reggina in dieci uomini per l’espulsione di Ba alla fine del primo tempo. Il primo tiro in porta è al terzo minuto con Vesprini che prova la conclusione, smorzata da un difensore. Clamoroso errore in disimpegno di Bonacchi che regala in area la palla a Marchionni. Solo davanti a Lazar si fa ipnotizzare, grandissima parata dell’estremo difensore amaranto. E' questa la cronaca del parziale. La partita finisce 1- 1.