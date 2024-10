Coppa Italia, il Vittoria va avanti: battuto il Modica ai rigori ( 8 a 7)

Termina a Vittoria, nella gara di ritorno degli ottavi, l'avventura del Modica in Coppa Italia. La squadra biancorossa mette a segno 8 rigori, il Modica solo 7. La partita era terminata 1 a 1, lo stesso risultato maturato il 25 settembre scorso al Vincenzo Barone di Modica. Era andato in vantaggio il Vittoria con Agudiak al 41' con un gol contestatissimo per un fallo sul portiere modicano; il Modica aveva pareggiato tre minuti dopo con Susino (nella foto) dopo una bella azione con palla a terra fino all'assist per Susino. Nella ripresa molto più gioco da parte del Modica che non è riuscito, però, a concretizzare l'evidente superiorità tecnica. Poi, la lotteria dei calci di rigore: per i biancorossi realizzano. Leggio, Diop, Lo Nigro, Allan, Di Giacomo, Mititelu e Sferrazza, sbagliano Agudiak e Gueye. Nel Modica tre errori dal dischetto di Francoforte, Success e Rossi. Rigori realizzati da Belluso, Idoyaga, Pontet, Palmisano, Mollica e Arquin.