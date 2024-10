Festeggia il compleanno con i fuochi d'artificio: denunciato a Siracusa

Nel corso della nottata, agenti delle Volanti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato alla Procura dei Minori di Catania un giovane di 17 anni per il reato di accensione illegale di fuochi pirotecnici ed esplosioni pericolose.

In specie, i poliziotti sorprendevano il diciassettenne in piazza Santa Lucia a Siracusa mentre, alla presenza della propria madre e di decine di amici, accendeva illegalmente 10 batterie di cassette di fuochi d’artificio per festeggiare il suo diciassettesimo compleanno.

Quella dell’accensione illegale di fuochi pirotecnici in alcune zone della città è una problematica nota e da tempo, nelle ore in cui è più probabile lo sparo di questi fuochi, la Questura ha implementato il servizio di controllo del territorio, anche se l’individuazione dei responsabili è resa difficoltosa dalla circostanza che, nella maggior parte dei casi, coloro i quali accendono i fuochi immediatamente si allontanano.

Nel ribadire che questa “pratica”, oltre ad essere illegale, è molto pericolosa perché gli artifici pirotecnici accesi senza alcuna precauzione nella pubblica via possono recare gravi danni alle autovetture in sosta e arrecare gravi pericoli per l’incolumità delle persone, invitiamo tutti i cittadini a segnalare immediatamente tali episodi per far sì che gli autori vengano puniti a norma di legge.