Il Cga rimette al loro posto i 6 consiglieri di Solarino 'defenestrati' dalla Regione

Sei consiglieri comunali di Solarino sono stati riammessi nelle loro funzioni dal Cga di Palermo, che ha accolto il ricorso da loro presentato dopo essere stati defenestrati con le dimissioni dei colleghi della maggioranza. Il Consiglio di giustizia amministrativa nella sentenza ristabilisce il diritto dei sei Consiglieri Comunali di ritornare ad occupare il loro posto all’interno del Civico Consesso, ribaltando in toto la decisione adottata dal Tar. Si tratta di Giuseppe Pelligra, Carmelo Carpinteri, Salvatore Oliva, Concetta Pricone, Sebastiano Scorpo e Emilio Terranova. Il Cga ha annullato il decreto del Presidente della Regione Sicilia, numero 502/GAB del 02 Gennaio 2024, con il quale si era disposta la decadenza del Consiglio comunale di Solarino. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha anche condannato al pagamento del doppio grado di giudizio il Comune di Solarino e la Regione Siciliana. Per quanto riguarda i consiglieri della maggioranza che si erano dimessi, adesso subentreranno in Consiglio, i primi dei non eletti alle ultime amministrative. A Solarino si preannuncia un autunno di fuoco, politicamente parlando.

(nella foto Emilio Terranova e Seby Scorpo)