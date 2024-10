Siracusa, un registro per le associazioni culturali

L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la commissione del consiglio comunale competente sulla materia, sta lavorando alla realizzazione di un “Registro delle associazioni culturali siracusane”. Il progetto sarà portato avanti attraverso un percorso condiviso e domani (18 ottobre) si svolgerà un’assemblea alla quale potranno partecipare i soggetti operanti in città.

L’appuntamento è alle 10,30 nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio. L’incontro sarà coordinato e introdotto dall’assessore Fabio Granata e dal presidente della commissione Cultura Gianni Boscarino. Saranno presenti i componenti dell’organismo consiliare e il dirigente del settore Cultura, Giacomo Cascio. I lavori saranno conclusi dal sindaco Francesco Italia.

Saranno raccolte idee e progetti per l’istituzione del Registro, pensato come strumento indispensabile di partecipazione e programmazione.