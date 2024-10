Il Catania lancia la sfida alla capolista: rossazzurri domenica in casa del Foggia

Il campionato di serie C tocca la doppia cifra e da domani comincia la decima giornata. Nel girone C classifica piuttosto corta nelle parti alte della graduatoria. Davanti a tutti è rimasto il Benevento che contro il Latina ha ottenuto la sesta vittoria stagionale (5-0); la formazione di Auteri ha anche il migliore attacco con 21 reti all'attivo; i campani sono attesi dal derby di Sorrento (sabato, ore 15) che arriva da una sconfitta. Due vittorie di fila per l'Audace Cerignola che sta dimostrando di non essere per caso nella parte alta della graduatoria; per i pugliesi trasferta non facile in casa dell'ambizioso Trapani (domenica ore 15) chiamato a sua volta ad accelerare dopo due pareggi consecutivi. Un'altra accreditata big è adesso a un passo dalla vetta e stiamo parlando del Catania che con tre vittorie di fila si è data una bella spinta verso l'alto; gli etnei guidato da Toscano sono attesi adesso dalla trasferta sul campo del Foggia (domenica, ore 15) allenato da Eziolino Capuano. Il Picerno, unica squadra del girone ancora senza sconfitte, si presenta al meglio all'appuntamento del derby con il Potenza (lunedì, ore 20.30). Il Monopoli, altra protagonista di questo inizio di stagione è atteso al "Franco Scoglio" dal Messina di Modica (domenica, ore 17.30) che comincia a vivere con angoscia le fasi finali della partita dove tanti punti sono stati persi; i pugliesi di Colombo hanno vinto già 4 volte lontani dal proprio campo. Due vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque lanciano il Giugliano di Bertotto che sarà impegnato nel derby in casa della Turris (sabato, ore 17.30).

L'Avellino si è letteralmente trasformato con Biancolino in panchina, 3 vittorie di fila di cui l'ultima per 5-0 con la Casertana (era Pazienza il male di tutto?): gli irpini puntabo adesso al poker in casa della Juve Next Gen (domenica, ore 15) che arriva da tre sconfitte di fila .