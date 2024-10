Vertice a Bruxelles sui migranti con l'Italia e 10 Paesi Ue, 'focus sugli hub per i rimpatri'

E'in corso a Bruxelles il vertice sulla migrazione convocato da Italia, Olanda e Danimarca a margine del summit Ue, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e altri otto Paesi membri.

Nel corso del vertice, secondo quanto riferito da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni ha presentato l'intesa Italia-Albania, all'indomani dell'arrivo dei primi migranti irregolari nel porto di Shengjin, sottolineandone il ruolo nell'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani.

La discussione tra i leader si è concentrata sul concetto di Paese terzo sicuro in vista dell'attuazione delle regole del nuovo Patto Migrazione e Asilo, sulla collaborazione lungo le rotte migratorie con Unhcr e Iom in tema di rimpatri volontari assistiti nonché sui 'return hubs'.

