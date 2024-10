Controlli a Priolo, bloccato con un coltello di 23 centimetri

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella cittadina di Priolo Gargallo. Nel corso del servizio, effettuato da agenti del Commissariato di Priolo Gargallo e del Reparto Prevenzione crimine di Catania, coadiuvati da personale della polizia locale, sono state identificate 115 persone e controllati 76 veicoli. Sono state elevate 7 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada ed è stata effettuata una perquisizione veicolare per la ricerca di armi. Nell’ambito di detti controlli, un giovane di 22 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello lungo 23,5 cm, occultato sotto il sedile anteriore di un veicolo sul quale viaggiava.