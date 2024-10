Ruspe per ripulire la Tonnara di Portopalo: forse la struttura è in vendita

Uno dei 'gioielli' di Portopalo di Capo Passero, l'antica Tonnara dei Principi di Belmonte, potrebbe passare di mano. La notizia non viene confermata dalla proprietà, ma i bene informati dicono che la trattativa sarebbe al rush finale. Nelle ultime 48 ore hanno varcato il cancello della tonnara una ruspa ed alcuni operai che hanno ripulito l'area circostante. La Tonnara confina con il riammodernato Castello Tafuri, albergo di lusso che si affaccia sull'isola di Capo Passero. Ad essere interessati sarebbe un gruppo che ha già proprietà nel settore turistico. Se l'operazione della vendita ha basi fondate e andasse in porto, potrebbe essere un fiore all'occhiello per la cittadina marinara più a sud d'Italia.