Ucciso a Gaza il capo di Hamas, Yahya Sinwar

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 377. Il governo israliano ma anche fonti di Hamas hanno confermato l'uccisione di, Yahya Sinwar. Il capo di Hamas, nonché mente dell'attacco contro Israele del 7 ottobre, è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco tra l'esercito Idf e i miliziani palestinesi a Rafah. La Cnn dice che un test del Dna ha confermato che il cadavere, le cui foto girano sui social, è quello di Sinwar. I media israeliani precisano che il leader degli estremisti sarebbe stato "ucciso per caso". Intanto, in un'informativa al Senato sulla missione Unifil in Libano, il ministro della Difesa Crosetto ribadisce: "Andare via ora non porterebbe alcun beneficio, mi recherò a Beirut e a Tel Aviv". Mentre la missione Onu denuncia che un carro armato israeliano ha sparato contro una sua postazione nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto nel settore in un cui opera il contingente spagnolo dei caschi blu. L'esercito israeliano, però, ribadisce che i caschi blu dell'Unifil in Libano "non sono un obiettivo".