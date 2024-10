Maltempo, torrenti esondati: critica la situazione nel Tigullio e nel Levante Genovese

È critica la situazione dovuta alle forti precipitazioni nel levante genovese e nel Tigullio, dove sono esondati diversi torrenti, in particolare a Recco e a Sori, provocando allagamenti sulle strade. Situazione critica anche a Rapallo, dove il torrente San Francesco è in piena. La sindaca Elisabetta Ricci ha annunciato che domani le scuole saranno chiuse. Scuole chiuse domani anche a Lavagna. Paura anche in località La Presa, in alta val Bisagno, dove si teme per la fuoriuscita del fiume. "Bisagno prossimo alla soglia di pre-allarme a Molassana - informa la protezione civile - mettere in atto le misure di autoprotezione". Corso Europa risulta allagato all'altezza dell'Ac Hotel. Chiuso il casello autostradale di Recco "A causa delle intense precipitazioni, che interessano in queste ore il settore centro-orientale della Liguria, sull'autostrada A12 è stata chiusa in via temporanea la stazione di Recco in entrata e in uscita da entrambe le provenienze, per allagamenti presenti sulla viabilità ordinaria. Si segnalano inoltre rallentamenti alla circolazione, dovuti alle condizioni meteo, nel tratto dell'A12 compreso tra Genova Est e Rapallo in entrambe le direzioni. La direzione del primo Tronco di Genova di Autostrade, con il supporto della polizia stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall'allerta meteo. Alla luce del perdurare delle precipitazioni anche nelle prossime ore, Autostrade consiglia agli utenti di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario e di informarsi prima della partenza". Lo segnala in una nota Autostrade per l'Italia. Ferrovie: circolazione rallentata per un guasto tra Genova Quarto e Recco Disagi anche per chi viaggia in treno. Dalle 13 la circolazione è fortemente rallentata per guasti alla linea tra Genova Quarto e Recco. In corso l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 75 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso.