Settimana della legalità, la reliquia di Livatino ad Aci Catena

L'accoglienza della reliquia del Beato Rosario Livatino nel territorio di Aci Catena, insieme al Convegno sulla Legalità, rappresenta un evento importante, specialmente nel contesto di sensibilizzazione sulla giustizia e sui valori morali che Livatino ha incarnato.

Dal 20 al 27 ottobre 2024 la città di Aci Catena e le sue frazioni celebreranno il beato Rosario Angelo Livatino nei diversi appuntamenti a carattere religioso e civile.

Le comunità parrocchiali, le scuole e le associazioni saranno coinvolte nella Settimana della Legalità insieme ai rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell'Ordine e della società civile, contribuendo così a una collaborazione trasversale nel promuovere il bene comune e combattere le mafie.

Rosario Angelo Livatino, conosciuto come "il giudice ragazzino", originario di Canicattì e fervente uomo di fede, è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata.

Per questo motivo è stato ucciso ad Agrigento nel 1990 per mano della Stidda, un'organizzazione mafiosa. La beatificazione nel maggio 2021 lo ha elevato a testimone di giustizia e di coraggio.

Al convegno sulla Legalità, legato alla figura del Beato, che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 10.30 nel teatro parrocchiale della chiesa matrice di Aci Catena, saranno presenti:Lia Sava, Procuratrice generale della Corte di Appello di Palermo, Alessandro Damiani, Arcivescovo della diocesi di Agrigento, Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e Presidente della CESi.

Il convegno sulla legalità offre uno spazio di riflessione e confronto su temi fondamentali quali il rispetto della legge, della giustizia e del contrasto alle mafie.

Il vescovo Raspanti così dichiara: "In un paese come la Sicilia, dove fenomeni come la mafia e la corruzione hanno un impatto profondo sulla vita sociale ed economica, promuovere la cultura della legalità è essenziale per rafforzare le istituzioni e garantire la coesione sociale. Ricordare personaggi, come Rosario Livatino, che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia, serve anche a fornire modelli di integrità e corresponsabilità".

Sarà possibile venerare la Reliquia anche nel territorio Jonico-Etneo, a Riposto, domenica 27 ottobre, a partire dalle ore 16.00, per poi fare rientro ad Agrigento.