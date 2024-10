Palermo, confiscati beni a un esponente della cosca di Porta Nuova

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a due misure patrimoniali emesse dalla sezione misure di prevenzione del tribunale. Il primo di confisca nei confronti di Girolamo Ciresi, 76anni, arrestato nell'operazione Panta Rei perché ritenuto appartenente al mandamento mafioso di Porta Nuova, e alla'famiglia' di Palermo Borgo Vecchio, e si sarebbe occupato di estorsioni ai danni degli esercizi commerciali della zona. La corte d'appello ha dichiarato irrevocabile la confisca dei beni per 700 mila euro. Il provvedimento di sequestro era stato emesso a gennaio del 2022. Sono stati confiscati un appartamento a Palermo, una villetta a Carini (Palermo) e un terreno con fabbricato a Carini e otto rapporti bancari. Un decreto di sequestro è stato eseguito nei confronti di Salvatore Fiorentino, 42 anni arrestato nell'operazione Bivio. E' accusato di avere fatto parte della famiglia mafiosa d iTommaso Natale. La sezione misure di prevenzione ha emesso un provvedimento di sequestro per beni per 500 mila euro. Sono stati sequestrati un ufficio composto da 15 stanze a Palermo, un'autovettura, un rapporto bancario.