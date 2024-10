Coppia fermata a Siracusa, lui aveva 2 coltelli, lei in fuga dai domiciliari

Agenti delle volanti della Questura di Siracusa poco prima delle ore 3.00 odierne, in via Ungheria hanno fermato un’autovettura con a bordo una coppia.

I due, che mal celavano un palese nervosismo, fornivano ai poliziotti delle generalità che ad un primo accertamento risultavano palesemente false.

I polizotti decidevano di effettuare, nei confronti dei due, una perquisizione che consentiva di rinvenire e sequestrare, a carico dell’uomo, due coltelli da cucina ed un paio di forbici.

Condotti in Ufficio, si scopriva che la donna era un’arrestata domiciliare di 47 anni e che l’uomo che l’accompagnava un siracusano di 35 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

Al termine delle incombenze di legge, pertanto, la donna è stata arrestata e condotta in carcere mentre l’uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e sanzionato per guida senza patente e per mancanza di assicurazione.

Entrambi, infine, sono stati anche denunciati per aver fornito false attestazioni sulla propria identità personale.