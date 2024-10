Preso con oggetti per offendere: denunciato a Siracusa

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa impegnati nel servizio di controllo del territorio, poco dopo le ore 2.00 odierne, hanno denunciato un uomo di 48 anni per il reato di porto illegale di oggetti atti ad offendere

In specie, i poliziotti di una volante controllavano un’autovettura in sosta con a bordo il quarantottenne e operavano un’accurata perquisizione che consentiva di rinvenire e sequestrare a carico dell’uomo un coltello a serramanico, un coltello da cucina, un coltello multiuso ed un paio di forbici.

Al termine delle incombenze di legge l’uomo è stato denunciato.