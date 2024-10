Open Arms, Lega in piazza a Palermo per Matteo Salvini

Èin corso in piazza Politeama a Palermo la manifestazione della Lega per solidarietà a Matteo Salvini, per il quale la Procura ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito 5 anni fa quando era ministro dell'Interno nel governo Conte 1 lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla Open Arms rimasti in mare per 19 giorni.

In piazza ci sono al momento i ministri Giuseppe Valditara , Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti oltre a parlamentari nazionali e regionali della Lega.

"Credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dovere andare, manifestare la solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica".

Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se sia opportuna la sua presenza come rappresentante delle istituzioni alla manifestazione della Lega in corso in piazza Politeama a Palermo in sostegno di Matteo Salvini per il quale un'altra istituzione come la Procura ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio al processo Open Arms.

"Sono qui primo perché ero al governo con lui in quel momento e secondo perché sono della Lega come lui". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgettiarrivando in piazza a Palermo.

"Colpevole di avere difeso l'Italia, art.52 la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini #iostoconSalvini" è la scritta che campeggia sulle magliette nere con stampato al centro il volto di Matteo Salvini indossate da dirigenti e militanti della Lega in piazza a Palermo in sostegno del leader del Carroccio imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nel processo Open Arms e per il quale la Procura ha chiesto 6 anni di carcere .