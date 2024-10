Bomba carta fatta esplodere a Siracusa: paura tra i turisti al Talete

Una bomba carta e' esplosa contro una panchina del parcheggio Talete, a Ortigia, nel centro storico di Siracusa, mentre c'erano alcuni turisti. L'ordigno, secondo la testimonianza di una guardia giurata, e' stato lanciato da un giovane, che era in compagnia di un altro ragazzo, e in mano aveva un'altra bomba carta pronta per essere lanciata, ma quando entrambi si sono accorti di essere stati visti sono scappati in sella ad uno scooter. Il boato si e' avvertito in molte zone della citta' e poco dopo sono arrivati gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Sul posto anche l'assessore alla Polizia municipale di Siracusa, l'ex campione del mondo di salto con l'asta, Giuseppe Gibilisco. "Sono senza parole, ancora una volta - dice Gibilisco - sono stati danneggiati i beni pubblici. Mi spiace moltissimo per i turisti che si trovavano li', alcuni dei quali si sono messi a piangere dalla paura".