Ragusa, al Centro studi Rossitto "l’Anelito di Pace" dello scultore Pietro Maltese

Giovedì 24 ottobre (alle ore 17.30), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà l'inaugurazione della scultura del maestro Pietro Maltese - dal titolo "Anelito di Pace" - posta di recente nel cortile dello stesso Centro Rossitto. Nel corso della serata saranno, altresì, esposte, nei locali del Centro, alcune opere del Maestro. La mostra, curata da Salvatore Parlagreco, sarà aperta al pubblico (tutti i giorni dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19) fino al prossimo 3 novembre.

Sono previsti gli interventi di: Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Feliciano Rossitto”); Giuseppe Cassì (sindaco di Ragusa), Nello Di Pasquale (deputato questore all’ARS); Salvatore Parlagreco (critico d’arte). Sarà presente il maestro Pietro Maltese.

Classe 1948, Pietro Maltese, all’età di 18 anni, emigra in Germania dopo aver frequentato l'istituto professionale. Lì trova lavoro presso una nota casa automobilistica dal 1966 al 1996 e durante questa permanenza frequenta dei corsi serali di pittura alla Kunstschule di Ludwigsburg Grassboftwar e Stoccarda. La passione per la scultura gli viene trasmessa dallo scultore Nunzio Dipasquale con cui collabora per alcuni anni (1997-2003). Col maestro Dipasquale compie diversi viaggi/mostre a Roma, Venturina (Etruriate), Singen in Germania, a Crépy Valois dipartimento dell'Oise in Francia. Le sue opere scultoree sono eseguite in acciaio, bronzo, rame ed acciaio, plastica fusa, vetro e resine. Quelle pittoriche su tela, tavola e cartoncino - tecnica mista con colori ad olio, tempera, smalti.