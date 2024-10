'Due anni di governo Meloni', a Palermo convention del Centro destra

Si terrà domani, sabato 19 ottobre, dalle ore 9.30, nel Teatro Jolly di Palermo un incontro pubblico organizzato dalla coalizione di centrodestra per parlare dei risultati di due anni di Governo Meloni. Nell'evento "Due anni di Governo Meloni" interverranno i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra: Giampiero Cannella e il senatore Salvo Pogliese (rispettivamente coordinatori regionali per la Sicilia Occidentale e Orientale di Fratelli d'Italia), Marcello Caruso (coordinatore regionale di Forza Italia), l'onorevole Nino Germanà (coordinatore regionale della Lega), Massimo Dell'Utri, (coordinatore regionale di Noi Moderati) e Decio Terrana (coordinatore regionale dell'UDC). Interverranno inoltre il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, il Presidente della Regione Siciliana e Renato Schifanie concluderanno il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Il centrodestra - spiegano i coordinatori regionali di FdI Salvo Pogliese e Giampiero Cannella - in occasione dei due anni di governo alla guida della Nazione vuole illustrare e approfondire i risultati sin qui ottenuti analizzando le tante azioni messe in campo per la Sicilia e per il Mezzogiorno. Un impegno costante che sta proseguendo nell'ottica dello sviluppo dell'Isola che vede al governo della Regione una coalizione di centrodestra altrettanto compatta e vicina alle esigenze dei

cittadini".