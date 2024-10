Rai 2, lunedì parte "Binario 2": la regia è del modicano Giovanni Caccamo

Esordirà lunedì 21 ottobre, alle 7,15, il nuovo morning show di Rai 2 intitolato Binario 2. Lo show, annunciato alla presentazione dei palinsesti estivi Rai di luglio, avrà il difficile compito di sostituire Viva Rai 2! di Fiorello. Sono tre i conduttori del programma: Andrea Perroni, attore e comico che in carriera ha lavorato in produzioni come I Cesaroni, Un medico in famiglia e Colorado Cafè. Con Perroni c’è Carolina Di Domenico, per anni voce italiana dell’Eurovision Song Contest, nonché speaker di punta di Rai Radio 2. Insieme ai due c’è Gianluca Semprini che curerà lo spazio dedicato alle notizie. Sul ponte di comando, a "guidare" le telecamere di Rai 2, ci sarà il regista modicano Giovanni Caccamo. Il programma sarà trasmesso da uno studio-bolla situato sull’omonimo binario della Stazione Tiburtina di Roma. Una stazione fra le più importanti della Capitale e che permette ai padroni di casa di raccontare, in prima persona, l’Italia dei pendolari, raccogliendo in tempo reale opinioni ed umori. Binario 2 racconta, ogni giorno, dalle 7,15 alle 8,15, il risveglio degli italiani. Oltre alla presenza di un cast fisso, con il quale sono realizzati sketch e gag, i conduttori dialogano con le persone che incontrano alla stazione, facendosi raccontare le loro destinazioni e i motivi legati ai loro viaggi. Inoltre, in studio, sono accolti vari ospiti vip. C'è molta attesa per il programma che rappresenta, per il regista Giovanni Caccamo, un altro importante tassello di una brillante parabola professionale.

Nella foto, Carolina Di Domenico e Andrea Perroni