Gdf, generale Maggiore in visita al Comando provinciale

Il Comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della guardia di finanza, il generale Antonino Maggiore, accompagnato dal comandante regionale, il generale Roberto Manna, è stato in visita nella sede del comando provinciale di Catania. Nel corso dell'incontro con il personale, il generale Maggiore ha espresso "apprezzamento per l'encomiabile attività svolta dalla guardia di finanza di Catania e per l'impegno profuso dai finanzieri in maniera trasversale a tutela della legalità e a presidio degli interessi economico-finanziari del Paese, con particolare riferimento agli importanti risultatif inora raggiunti". Il generale Maggiore ha anche incontrato il sindaco Enrico Trantino, il prefetto Carmela Librizzi, il presidente della Corte d'appello Filippo Pennisi, la procuratrice facente funzioni Agata Santonocito e il rettore Francesco Priolo. Il Comandante Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale si è quindi intrattenuto in un colloquio informativo con gli ufficiali comandanti di reparto, a cui ha ricordato anche l'importanza di "essere un esempio per i giovani finanzieri de ivalori di lealtà, altruismo e responsabilità nella dedizione al servizio del cittadino e alla salvaguardia delle Istituzioni".