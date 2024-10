Osteoperosi, colloqui telefonici con specialisti del Policlinico di Palermo

In occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, dal titolo "Costruisci Ossa Migliori", dal 21 al 25 Ottobre sarà possibile avere un colloquio telefonico conoscitivo con i medici dell'U.O.C. di "Recupero e Riabilitazione Funzionale" e "Centro di Riferimento Regionale per l'Osteoporosi, le Malattie Metaboliche dello Scheletro e i Disordini del Ricambio Minerale" del Policlinico "Paolo Giaccone". In quei giorni, e solo nella fascia oraria dalle ore 12 alle ore 13, si potrà chiamare il numero telefonico 091-6554161. A rispondere alle domande saranno la Direttrice dell'unità operativa, la professoressa Giulia Letizia Mauro, con dirigenti medici Fisiatri Maria Laura De Luca, Lorenza Lauricella, Dalila Scaturro e Luigi Giuseppe Tumminelli con la partecipazione dei Medici in formazione in Medicina Fisica e Riabilitativa.

La Giornata Mondiale dell'Osteoporosi mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di adottare sani stili di vita, per migliorare lo stato di salute delle ossa, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un'adeguata e regolare attività fisica e ove necessario un progetto/programma riabilitativo individuale e una particolare attenzione ai fattori di rischio individuali. Obiettivo della campagna è dare la corretta, tempestiva ed efficace informazione sulla patologia e su eventuali complicanze attraverso una terapia farmacologica e riabilitativa.