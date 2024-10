Il Siracusa sul campo di Locri insegue la sesta vittoria di fila: Reggina a -7 dalla vetta

Si preannuncia un super weekend in Serie D, dove a causa del turno infrasettimanale in programma mercoledì 23 ottobre in tutti i gironi si prevede una grandinata di anticipi:

saranno addirittura 42 le gare che si disputeranno sabato, col resto del programma (soprattutto al Sud) confermato nella canonica data domenicale.

Il pari con l'Akragas ha rallentato la corsa solitaria in vetta della Scafatese, che adesso proverà a riprendere la corsa ospitando il Sambiase. Tutte però si sono avvicinate: il Siracusa, che ha infilato la quinta vittoria di fila piegando la Reggina davanti al pubblico delle grandi occasioni (oltre 5.000 spettatori) e che a Locri insegue la sesta vittoria. La Vibonese di successi consecutivi ne ha mandati a referto quattro e adesso è attesa dalla trasferta di Igea in un match che profuma di play-off. La Reggina è scivolata già a-7 dalla vetta: battere il Licata è essenziale per non perdere ulteriore terreno. Il Pompei ha esonerato Daniele Cinelli e ha affidato la panchina a Gianluca De Angelis, che era il suo vice e che è già andato in panchina nella vittoriosa trasferta in casa della Nissa. Contro la Sancataldese, sempre in trasferta, ci sarà anche il debutto Mattia Vitale (2004), centrocampista scuola Samp, con trascorsi in C all'Audace Cerignola e al Monopoli.

(La formazione del Siracusa che ha battuto la Reggina - foto Cilmi)