Allerta meteo arancione in Sicilia, domani scuole chiuse a Catania

Allerta meteo arancione (preallarme) per domani in Sicilia. E' quanto si legge nell'avviso pubblicato sul sito del dipartimento regionale della Protezione civile. Previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a elevati e da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I venti saranno forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici e sulla zona dello Stretto di Messina e forti nord-occidentali sui settori occidentali. Mari da molto mosso ad agitato lo Ionio e molto mossi i settori occidentali del Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia.

un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 19 ottobre.

Scuole chiuse domani a Catania per l'allerto meteo arancione diramato dal dipartimento regionale della Protezione civile in Sicilia. Lo rende noto, su Facebook, il sindaco Enrico Trantino annunciando la "sospensione delle attività didattiche".