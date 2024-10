Scherma Modica, al via a Brindisi la nuova stagione agonistica

Comincia ad entrare nel vivo la nuova stagione agonistica della Conad Scherma Modica, sabato a Brindisi con la prima tappa di fioretto del circuito U23 “Fencing for Everyone” promosso dalla Confederazione Europea. Autorizzati a partecipare dalla federazione italiana Leonardo Aprile, Fernando Scalora (nella foto) e Francesco Spampinato. Accompagnati a fondo pedana per questo debutto agonistico internazionale della nuova stagione dal maestro Stefano Pedriglieri. Domenica sarà invece il maestro Giancarlo Puglisi ad accompagnare le cadette Beatrice Pisana, Sofiamaria Iaconinoto e il giovane Riccardo Tidona alla prova regionale di qualificazione a San Cataldo. In palio i pass per la prova nazionale di Legnano del mese prossimo.