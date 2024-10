Modica, stipendi in ritardo: protesta dei dipendenti della IGM davanti a Palazzo di Città

Hanno scioperato oggi i dipendenti della IGM, la ditta che ha in appalto il servizio di igiene urbana in città. Sono stati garantiti solo i servizi essenziali. Praticamente totale l'adesione alla protesta davanti a Palazzo San Domenico. I lavoratori protestano per il ritardo nel pagamento degli stipendi, devono ancora ricevere una parte della mensilità di agosto. Lo sciopero indetto dalla Fiadel ha visto l'adesione anche della Cgil. “I lavoratori della IGM – afferma Graziana Stracquadanio responsabile igiene ambientale FP Cgil – svolgono un lavoro essenziale e garantiscono il decoro di questa città”. Critiche dei sindacalisti presenti all'amministrazione comunale che sembra non attenzionare il problema come meriterebbe.

"Il fatto che solo il 32% dei modicani paghi la tari contro il 68% che non lo fa con oltre un milione di euro evasi ci porta a chiederci: chi paga questo servizio? Perché come sappiamo il servizio di nettezza urbana si paga con le entrate della Tari - dichiara Giovanni Lattuca della Fiatel -ma se queste non ci sono ecco che poi i lavoratori subiscono le conseguenze della mancata riscossione. Senza considerare poi la situazione finanziaria con la mancata approvazione dei bilanci.”