Il Pd aderisce alla manifestazione per la pace a Palermo

"Profondamente contrari ad ogni guerra, dall'Ucraina a quella in Medio Oriente. Lo abbiamo detto sempre, da subito. E quindi aderiamo con convinzione alla manifestazione pacifista che si terrà a Palermo il prossimo 26 ottobre". Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, comunicando l'adesione alla mobilitazione nazionale per la pace che si svolgerà il 26 ottobre nel capoluogo siciliano e in contemporanea in altre 6 città italiane, promosso da Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci).