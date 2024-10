A Giuseppe Antoci a Washington il premio "Eccellenza Italiana 2024"

Si è svolta a Washington la cerimonia di consegna del Premio Eccellenza Italiana 2024 che arriva alla sua 11ma edizione. Il Premio, organizzato negli Stati Uniti dalla Fondazione E-Novation, rende omaggio al merito di professionisti, imprese e realtà territoriali in prima linea nella promozione internazionale del ‘Made in Italy’.

Uomini e donne che, attraverso il loro impegno, contribuiscono quotidianamente ad esaltare la Penisola alimentando tra la gente l’amore per l’Italia. Celebrità della cultura, della comunicazione, del life-style, della società civile e dell’impresa in continuo movimento per favorire il sano sentimento dell’italianità attraverso la promozione della lingua e dei valori di dialogo, pace e sostenibilità.

In questo contesto si inquadra la figura di Giuseppe Antoci ex Presidente del Parco dei Nebrodi - Presidente Onorario della Fonda Caponnetto, oggi Parlamentare Europeo del Movimento Cinque Stelle e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo.

Giuseppe Antoci è il creatore di un Protocollo di Legalità, che porta il suo nome, diventato legge dello Stato nel 2017. Una norma che sta colpendo pesantemente le mafie italiane. Anche la Commissione Europea lo ha consigliato agli Stati membri.

Antoci, nel 2016, subì un gravissimo attentato mafioso e si salvò grazie all’auto blindata e all’intervento degli uomini della scorta della Polizia di Stato che, dopo un violento conflitto a fuoco, gli salvarono la vita. È stata la prima volta, dopo le stragi del ’92, che veniva colpito un uomo delle istituzioni con un’altra tentata strage di mafia.