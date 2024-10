Dipendenti comunali di Modica, la Cgil sollecita 35 ore e progressioni verticali

"In merito alla richieste riguardanti i dipendenti comunali di Modica, sollecitate, ripetutamente, da diversi anni, la Cgil ritiene che l’amministrazione Monisteri non voglia, e non sappiamo per quale motivo, individuare le soluzioni possibili e fattibili, in particolare riguardo alla questione del tempo pieno per il personale attualmente a 35 ore settimanali e a quella relativa alla possibilità, prevista del Contratto Nazionale vigente di procedere, entro il 31 dicembre 2025, all’attivazione delle procedure finalizzate alle progressioni verticali per i dipendenti". Lo afferma, in una nota, il segretario della Camera del Lavoro di Modica, Salvatore Terranova.

"Riguardo all'adozione degli atti per la trasformazione giuridica a tempo pieno del contratto di lavoro dei dipendenti ad oggi ancora a part-time, la Cgil ha chiesto al Sindaco e all’Assessore al ramo di chiedere un incontro istituzionale alla Commissione ministeriale preposta (Cosfel), per rappresentarle la problematica, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria alla trasformazione contrattuale. Da più di un anno a questa parte la Cgil ha più volte sollecitato il Sindaco a prendere un appuntamento per il confronto con la Commissione. Non comprendiamo il perché il Sindaco si sia rifiutato dal farlo.

Relativamente alle progressioni verticali, sebbene più volte sollecitate, l’Amministrazione si attarda su posizioni di non risposta alla nostra richiesta circa la compatibilità giuridico-amministrativa e finanziaria dell’attivazione delle procedure per le progressioni verticali di cui all’art. 13 del contratto vigente, anche in considerazione del fatto che il costo di tale progressione non determina un aumento del costo del personale in quanto la copertura economica viene ricavata dallo 0.55% del monte salari dell’anno 2018 e queste procedure non configurano nuove assunzioni. Come mai - conclude Terranova - l’Amministrazione Monisteri è restia al confronto col Cosfel e perché la sindaca esprime totale difficoltà su una procedura in favore dei dipendenti"?