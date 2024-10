Polizia, Alfa Romeo Sprint 2000 alla Salita dei Monti Iblei

Il 12 e 13 ottobre a Chiaramonte Gulfi, comune montano della provincia di Ragusa, si è svolta la manifestazione denominata “67^ Salita dei Monti Iblei”, competizione automobilistica tra le più importanti della Sicilia, che dal 1951 si ripete ogni anno e con un’atmosfera agonistica che diventa sempre più calda anche per la presenza di numerosi piloti abitualmente impegnati nella massima serie tricolore, che desiderano essere protagonisti dell’affascinante gara dell’ambita serie cadetta e di quella regionale.

Il tracciato della Monti Iblei è annoverato tra i più spettacolari ed è da sempre amato dai piloti che partecipano numerosi, provenienti da tutta Italia e dall’estero, per le caratteristiche che esaltano il mezzo e la guida.

Il suddetto evento ha riscosso nella provincia iblea un vivo apprezzamento e visibilità pubblica, anche in ragione della presenza dell’auto storica della Polizia di Stato, “Alfa Romeo Sprinto 2000” che, in apertura alla competizione sportiva, ha sfilato lungo il percorso di gara.