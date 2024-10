Tromba d'aria Portopalo, crollano i pali dell'illuminazione (LE FOTO)

Una violenta tromba d'aria si e' abbattuta a Portopalo di Capo Passero, la punta estrema dell'isola, nel Siracusano. La sindaca del borgo marinaro, Rachele Rocca, ha lanciato un appello alla comunita'. "Sin dalle prime ore del mattino stiamo - dice Rocca - seguendo e intervenendo a seguito di una forte ondata di maltempo che sta interessando il nostro paese. Non uscite di casa se non strettamente necessario". E' ancora presto per la conta dei danni, di certo le raffiche hanno abbattuto dei pali dell'illuminazione in via Maucini, tra Portopalo e Isola delle Correnti, cartelloni pubblicitari, cassonetti dell'immondizia e coperture di diverse serre agricole. Danni anche al tetto del Centro anziani e abitazioni private, sempre nella zona di Maucini.

(foto di Valentino Cilmi)