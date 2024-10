Dedicato alla memoria di Don Rosario Di Martino il concorso di poesia "Hiscor"

Sarà dedicata alla memoria di don Rosario Di Martino, morto nel 2021, l’undicesima edizione del Concorso Nazionale di poesia e narrativa “Hiscor”, organizzato dal Circolo di Conversazione di Acate, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione.

I partecipanti potranno inviare le loro liriche in italiano, o in vernacolo, e i loro racconti, assieme alla scheda di partecipazione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: salvatorecutraro10@gmail.com oppure pietro.mezzasalma@libero.it. I numeri WhatsApp sono invece 3333732412 e 3202249096.

Il termine ultimo per l’inoltro degli elaborati è il 31 dicembre 2024.

Il Concorso, che comprende anche un’apposita sezione dedicata agli alunni della scuola secondaria di I grado, dopo essere stato dedicato alle tante vittime acatesi della strada, ora intende ricordare la figura del sacerdote originario di Pedalino, che per quattro decenni guidò la parrocchia San Nicola di Bari, ma fu anche apprezzato scrittore e poeta.

La manifestazione culturale è l’evento principale del Circolo di Conversazione, nato nel 1938. Alla sua riuscita il Direttivo, presieduto dall’ispettore Salvatore Cutraro, si dedica con particolare impegno. I vincitori delle varie edizioni sono stati appassionati di tutte le regioni italiane. La prima premiata fu il 7 gennaio 2012, con la lirica “Sole dell’ultimo inverno”, Angela Fazio”.