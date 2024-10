Palermo, oltre 250 medici alla riunione di 'Rinnovare'

Dopo quanto successo alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, la lista Rinnovare che ha già provveduto a presentare esposti in procura e chiedere il commissariamento dell'Ordine, chiama a raccolta i medici che credono in un vero e necessario rinnovamento dell'Ordine. In una sala stracolma presso il Circolo Ufficiali di Palermo oltre 250 medici hanno raccolto l'appello di Rinnovare gremendo la sala e partecipando attivamente. Un chiaro segnale, si legge in una nota, che "qualcosa sta cambiando e che tutto ciò che è successo con la vicenda del "voto fantasma" non ha lasciato indifferenti "i camici bianchi"". "La nostra partecipata riunione ha avuto lo scopo di aprire un confronto franco e diretto sui temi regolamentari e sul diritto alla trasparenza che il nostro Ordine deve ad ogni singolo medico. Abbiamo presentato esposti alla procura della repubblica, chiesto il commissariamento alla direzione nazionale, chiesto, essendo di fatto nuove elezioni, la ripresentazione delle liste ex novo. Ogni nostra richiesta è stata negata. Ma noi non ci fermiamo perché la legalità e la trasparenza sono un diritto non solo per ogni singolo medico ma per ogni libero cittadino" ha così dichiarato Giovanni Imburgia candidato presidente della lista Rinnovare.