Il Palermo avanti di due gol si fa rimontare dal Modena: la partita finisce 2 - 2

Il Palermo si butta via a Modena e avanti 2-0 a fine primo tempo, dopo aver fallito anche un calcio di rigore, viene rimontato nella ripresa da un Modena indomito nonostante le tante assenze. Dopo un palo in avvio di Henry e un quasi autogol di Diakité, è una magia di Verre a sbloccarla con una girata di mancino perfetta su assist di Di Francesco. Al 38' Di Pardo affonda Ceccaroni in area ma dal dischetto Henry si fa ipnotizzare dallo specialista Gagno. Nel recupero del primo tempo però il Palermo raddoppia grazie a Insigne che spedisce il pallone sotto la traversa. Nella ripresa Bisoli si gioca le carte Gerli e Gliozzi e il Modena cambia pelle. Proprio Gliozzi accorcia subito di tacco sugli sviluppi di un corner di Palumbo con conclusione di Bozhanaj che finisce dalle sue parti. Il Modena ci crede e sfiora il gol con Caldara, che poi a 5' dalla fine trova il meritato 2-2 risolvendo in girata una mischia in area dopo la sponda di Gliozzi.