Maltempo, nel Ragusano pioggia abbondante ma disagi limitati

Anche nel Ragusano il maltempo ha provocato danni che, per fortuna, sono stati limitati a qualche scantinato allagato a Ragusa, al crollo di un paio di alberi a Vittoria. Da segnalare, inoltre, il crollo di una parte del muro perimetrale dello stadio comunale di Pozzallo, in contrada Palamentano. Nel Modicano si sono verificati smottamenti di muri a secco in alcune zone rurali. La pioggia è stata impetuosa nelle prime ore del mattino, mentre dalla tarda mattinata e fino al pomeriggio le condizioni meteo non hanno destato preoccupazioni particolari.

(Foto Franco Assenza)