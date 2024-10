Calcio a 5, La Futura Rosolini cala la cinquina all'Aretusa e resta capolista in serie C

Nessun colpo di coda nella quinta giornata del campionato di serie C di calcio a 5. Tutto secondo pronostico, anche se va registrata la vittoria dell'Holimpia Siracusa sul campo di Scicli, contro lo Sporting.

La Futura Rosolini dopo il mezzo passo falso di sette giorni fa, chiude senza eccessiva fatica la pratica Aretusa 94. La capolista del girone cala la cinquina ai siracusani che insieme al Carlentini restano fanalino di coda. Troppo facile per la squadra del presidente Daniele Giurato avere ragione degli avversari. Per i rosolinesi, Gil e Giuca sono stati autori di due doppiette. Poi la gioia del gol anche per Diogo Fernandes. "Abbiamo offerto un calcio spettacolo - dice Giurato - Al di là della forza dell'Aretusa, la Futura è in salute e proseguiamo il nostro campionato di giornata in giornata. Al momento ci godiamo la vetta della classifica".

(Nella foto il tecnico della Futura Rosolini, Peppe Spadaro)

RISULTATI 5^ GIORNATA

Aretusa 94 - Futura Rosolini 1-5

Biancavilla - Pedara 6 -6

Librizzi - Viagrande 3- 5

San Nicolò - Futsal Ferla 3 -3

Scicli Sporting - Holimpia Siracusa 5 - 8

Itala - Carlentini 3 - 1

Real Palazzolo - Merienselicona 7 - 5

CLASSIFICA

Futura Rosolini 13 punti, Holimpia Siracusa 12 punti; Futsal Ferla, Viagrande, San Nicolò 10 punti; Real Palazolo, Itala 9 punti; Scicli Sporting e Librizzi 6 punti;Biancavilla e Pedara 5; Merienselicona 4, Carlentini e Aretusa 94 0 punti