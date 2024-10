Siracusa, area senza canali di scolo: concessionaria di auto invasa dall'acqua

A fianco del centro commerciale Archimede di Siracusa, la pioggia caduta nelle ultime ore ha sommerso una concessionaria di auto. "E' la terza volta che accade - dice Sofia Vergone - ad ogni pioggia siamo invasi dall'acqua per l'assenza di canali di scolo nell'area per errori progettuali. Ieri però, dopo un intervento di una squadra di tecnici, nella zona interessata all'acqua piovana si e' aggiunta quella fognaria". La titolare della concessionaria, precisa che è la terza volta che si ritrova in simile situazione e che ogni volta i danni sono stati di 100mila euro e che gli enti competenti si sono rimpallati le responsabilità.