Fratelli d’Italia Modica: solidarietà ai lavoratori IGM

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Modica, in una nota, esprime solidarietà ai lavoratori della IGM che venerdì hanno manifestato per il mancato pagamento delle mensilità arretrate.

"Nei mesi scorsi, la vicenda degli stipendi dei lavoratori della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana a Modica, dopo gli impegni assunti dal comune, sembrava essere rientrata - afferma Marco Nanì (nella foto), coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – ma la recente protesta degli operatori ecologici ha fatto riemergere l'annosa questione dei mancati pagamenti. Da questo stato di fatto deduciamo, non solo il grave inadempimento dell’amministrazione comunale nei confronti della ditta appaltatrice ma anche l’inadeguatezza di una maggioranza che “tira a campare”, navigando a vista senza alcuna prospettiva di ampio respiro.

L' acclarata crisi finanziaria di Palazzo San Domenico – prosegue la nota del circolo - non può giustificare l’attuale amministrazione comunale di fronte ai lavoratori che rivendicano, legittimamente, i loro diritti. Pertanto, riteniamo inaccettabile che il Sindaco e la Giunta si difendano dietro a scusanti e giustificazioni come se volessero autoesonerarsi dalla responsabilità dell'attuale stato delle casse comunali che loro stessi hanno determinato".