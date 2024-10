Palazzolo, furto di rame e improvvisi black out: denunciati due ventenni

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide hanno identificato e denunciato due ventenni, con plurimi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, dopo averli sorpresi nel corso di predisposto servizio preventivo, tentare di asportare cavi di rame da una canaletta dell’impianto di illuminazione comunale in via Bando Superiore.

I Carabinieri si erano attivati predisponendo dedicati servizi di controllo del territorio nelle ore notturne, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che lamentavano il verificarsi di improvvisi black out con interruzione della corrente elettrica, che erano risultati essere conseguenza del danneggiamento dell’impianto di illuminazione pubblica a seguito di furti delle canalette in rame.