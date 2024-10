Operaio forestale morto, cordoglio del sindaco di Naso

"A nome della Città di Naso, dell'Amministrazione comunale e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell'operaio della Forestale, avvenuta sabato pomeriggio a Tortorici. Una ennesima tragedia sul lavoro che in questo caso, colpisce il personale impegnato ogni giorno per la gestione sostenibile dei boschi e la salvaguardia del grande patrimonio ambientale-naturalistico siciliano. È una perdita importante per tutta la comunità nebroidea: alla famiglia dell'operaio deceduto giunga pertanto, l'affettuoso abbraccio di tutti i cittadini di Naso. Lavorare non è, e non può essere morire. Un augurio di pronta guarigione per gli altri operai rimasti feriti". Così il sindaco di Naso Gaetano Nanì, in merito all'incidente stradale verificatosi nel comune di Tortorici, che sabato pomeriggio, 19 ottobre, è costato la vita ad un operaio della Forestale e il ferimento di altri due.