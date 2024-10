Farmaci scaduti al Pronto soccorso di Milazzo, interrogazione di ScN

Il deputato di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, torna a sollecitare "interventi urgenti sulla grave vicenda della somministrazione di farmaci stupefacenti scaduti presso il pronto soccorso dell'ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo", vicenda sulla quale il parlamentare ha già presentato un'interrogazione. "Domani saranno adottati i provvedimenti nei confronti dei responsabili? È necessario che si diano subito risposte chiare -aggiunge - e che vengano intraprese azioni concrete. Episodi come questo sono il frutto di anni di cattiva politica, che ha progressivamente indebolito la sanità pubblica per interessi che nulla hanno a che fare con il benessere della comunità. È inaccettabile che tali episodi avvengano a danno dei pazienti.La sanità pubblica deve essere una priorità, non un terreno di dismissioni e tagli che mettono a rischio la vita delle persone".