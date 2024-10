Tonfo del Siracusa a Locri: azzurri sbagliano anche un rigore e perdono 2 - 0

Se una squadra non tira neppure una volta nella porta avversaria ed aspira a vincere il campionato, sarà difficile per il Siracusa fare il salto di categoria, se non si cambia musica. Gli azzurri sono stati battuti per loro demerito dagli amaranto calabresi. I padroni di casa non hanno rubato nulla. Precisi nelle ripartenze hanno colpito nel primo tempo. La prima rete dopo appena 14 minuti per un papera colossale di un difensore. Reis Daquinto si impossessa del pallone riesce a depositare la sfera alle spalle di Iovino. Sempre su una ripartenza, il Locri raddoppia al 29' con un tiro dalla distanza di Romano che si insacca all'incrocio dei pali. Il Siracusa ad avvio di ripresa potrebbe riaprire la gara. Ma il rigore concesso per un fallo su Palermo viene letteralmente sbagliato da Maggio. Il bomber tira centrale ed il portiere Donini salva con il piede sinistro. Nel secondo tempo Marco Turanti gioca la carta Sarao, Russotto e Di Grazia, ma la scossa in campo non c'è. E' Russotto su calcio piazzato a chiamare alla parata Donini, unica conclusione a rete in 90 minuti. Poi nessun'altra emozione. C'è tanto da rivedere in questo Siracusa. Delusioni per i 200 supporter del Siracusa al seguito della squadra.