Catania a Foggia bello soltanto nel finale di gara: coglie un pari in extremis

Il Catania rischia di capitolare sul campo di Foggia, ma nel finale i rossazzurri,mostrano i muscoli ed agguantano il 2 a 2. I ragazzi di Mimmo Toscano non hanno disputato una grande partita, ma c'è rammarico per un rigore sbagliato dagli etnei.

E' il Foggia a sbloccare il risultato al 38', anche se la prima azione da gol è sulla testa di Montalto che per un soffio non sorprende la difesa pugliese. I rossoneri di casa chiudono il primo parziale in vantaggio: ci pensa Tascone, bravo a chiudere in rete sull'assist di Silvestro con un bel tiro al volo, a conclusione di un'insistita azione partita da un calcio d'angolo battuto da Millico.

In avvio di ripresa, Tascone realizza la sua doppietta: è il 51' ed il bomber calcia in maniera chirurgica trovando l'angolino alla sinistra di Adamonis. Al 67' calcio di rigore per il Catania: fallo di Parodi su D'Andrea, proprio il numero 11 dal dischetto si fa parare il penalty sbagliando la rete del possibile 2-1.

Ma il forcing del Catania è inarrestabile ed all'86' accorcia le distanze. Inglese nel cuore dell'area riesce a timbrare il cartellino segnando il gol della speranza. Gli ultimi minuti della gara sono infuocati. Al 91' Di Gennaro riesce a trafiggereper la seconda volta la porta dei padroni di casa.

