Bagnante soccorso a largo di Pantanello: portato all'ospedale di Avola

Questa mattina perveniva presso la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, segnalazione inerente un bagnante in difficoltà al largo della spiaggia di Pantanello in Avola.

Inviata nell’immediatezza sul posto, la dipendente M/V CP 323. Durante la navigazione della stessa unità di soccorso, veniva attivata altresì la macchina dei soccorsi anche in ambito locale: sotto il coordinamento della Sala Operativa di Compamare Siracusa, il malcapitato veniva recuperato con l’ausilio di un mezzo nautico di un circolo operante in località Cicirata – Avola.

Sul posto dello sbarco era presente personale militare della locale Delegazione di Spiaggia di Avola e un’unità operativa mobile del 118 alla quale è stato affidato il bagnate soccorso, destinato alle successive cure mediche del nosocomio di Avola (SR).