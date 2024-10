Il Messina colleziona un altro 0 - 0, i biancoscudati non sfondano col Monopoli

Il Messina non riesce a vincere al San Filippo Neri e contro il Monopoli si deve accontentare del pareggio. E' finita 0 a 0 La squadra di Modica ottiene un altro punto, anche se la classifica resta in bilico, tra la zona playout e la salvezza diretta. Dopo aver sfiorato il colpaccio a Trapani, i peloritani fanno 0 - 0 lo stesso risultato dell’ultimo match casalingo, contro il Benevento. Contro le squadre d’alta classifica, dunque, Anatriello e compagni non stanno sfigurando, al netto però di una situazione societaria confusionaria e improvvisata.

Tornando alla gara, è stata equilibrata. Parte bene il Monopoli, ma poi prende campo anche il Messina e le occasioni si equivalgono. Idem la ripresa, dove nessuna domina sull’altra. Il risultato, alla fine, è giusto. Con questo pari la squadra siciliana sale a 9 punti. Un occhio alle statistiche: è la squadra, quella di Modica, che ha pareggiato di più finora, con ben 6 risultati di parità. Nessuno come i biancoscudati.