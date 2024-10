Confcommercio Sicilia, incontro a Catania su inserimento lavorativo dei giovani

Confcommercio Sicilia e le politiche di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Una questione che riguarda non solo i ragazzi e le loro famiglie, ma coinvolge l'intera comunità e l'economia. Sarà questo uno dei temi pregnanti della IV conferenza di sistema in programma martedì 22 ottobre al Four Points by Sheraton di Catania che punterà i riflettori, con un focus specifico, sul contratto collettivo di lavoro. "La digitalizzazione - spiega il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti - sta cambiando radicalmente il nostro modo di lavorare e i giovani, nativi digitali, sono la risorsa fondamentale per guidare questa trasformazione. Ogni settore, dal commercio al turismo, dai servizi alla ristorazione, ha bisogno di energie fresche e nuove competenze". I lavori saranno aperti alle 10 con la presentazione delle due sessioni di lavoro da parte del direttore di Confcommercio Sicilia, Vincenzo Costa. Ci saranno, quindi, i saluti istituzionali del presidente nazionale Carlo Sangalli, del presidente regionale Gianluca Manenti e del presidente Confcommercio Terre dell'Etna e del Barocco Catania Metropolitana Piero Agen. L'apertura dei lavori sarà curata da Patrizia Di Dio, vicepresidente nazionale Confcommercio. Il tema della mattinata verterà su "I rinnovi dei contratti collettivi nazionali del lavoro: le novità più significative in tema di contrattazione collettiva".