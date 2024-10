Comiso, donna di 89 anni scippata e scaraventata a terra da giovane in moto

Una donna dio 89 anni è rimasta gravemente ferita a causa di uno scippo portato a termine da un giovane in motoretta. E' accaduto nel pomeriggio di sabato in via Eucalipti quando il ragazzo in motorino ha cercato di strappare la borsa che la donna teneva in mano, non c'è riuscito perchè l'anziana ha opposto resistenza finendo violentemente sull'asfalto. Il giovane è fuggito lasciando a terra la borsa. La donna ha riportato le frattura del bacino e un trauma cranico: è stata ricoverata all'ospedale Guzzardi di Vittoria in Neurologia.

Le indagini sono condotte dalla Polizia che ha acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che mostrano il giovane in motorino e l'azione violenta dello scippatore. La sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha espresso solidarietà e vicinanza alla donna e auspicando una pronta soluzione del caso e una punizione esemplare per l'autore del reato.